Белов: от Ортио нужна была помощь, несложные шайбы для вратаря его уровня

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги встречи с ЦСКА (2:6).



«Выглядели намного лучше, чем в первой игре, и это несмотря на счёт. К сожалению, наши вратари, мягко скажем, провели не лучшие матчи — пропустили не очень сложные шайбы. Начинал Ортио, нужна была помощь от него, для вратаря его уровня шайбы несложные были. Сделали замену, вышел Самонов. При первой шайбе помеха была, ну а вторая шайба тоже не сложная. Планировалось, что следующий матч начнёт Самонов. Сложно сказать, у нас есть время подумать. Решение может измениться.



У команды был хороший настрой, движение было неплохое, в атаке хорошо выглядели. Готовимся дать «армейцам» настоящий бой в Подольске. Проблема второго периода связана с игрой ЦСКА, на дальней стороне намного сложнее становится. Сегодня первую забили, но четыре шайбы во втором периоде тяжело сказались на психологии. Хотя не рассыпались и играли до конца. Настраивали ребят, что это может перейти на следующую игру», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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