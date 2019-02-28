В Санкт-Петербурге местный СКА потерпел поражение от московского «Спартака», игра завершилась со счётом 2:3. «Спартак» впервые в истории КХЛ выиграл у СКА два раза подряд в основное время.



В сезоне-2008/09 «Спартак» выиграл у СКА в плей-офф три матча подряд, но один из них завершился в дополнительное время (3:2, 2:1 ОТ, 3:2). В сезоне-2009/10 спартаковцы одержали три победы подряд над СКА в регулярном чемпионате, все игры завершились за пределами основного времени (4:3 ОТ, 3:2 ОТ, 5:4 Б). После этого спартаковцы ни разу не выигрывали у СКА больше одного матча кряду.



Первый период сегодняшней игры прошёл без заброшенных шайб, в следующие 20 минут хоккеисты Ильи Воробьёва сумели отличиться дважды — точные броски на свой счёт записали Роман Рукавишников и Александр Барабанов. На 46-й минуте «Спартак» сократил отставание в счёте благодаря заброшенной шайбе защитника Дмитрия Калинина. На 57-й минуте Илья Талалуев восстановил равновесие на табло. За пять секунд до конца третьего периода «Спартак» вырвал победу — решающий гол забил Мартиньш Карсумс.

СКА трясёт, враги потирают руки! В КХЛ близится сенсация десятилетия «Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал вторую победу в серии за пять секунд до сирены.