И. Никитин: с Веем всё нормально, готовится к следующей игре

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча плей-офф с подольским «Витязем» (6:2). Счёт в серии 2-0 в пользу «армейцев».



«Соперник сегодня хорошо двигался, а мы первый период провели без особой агрессии под воротами. Во втором периоде уже было больше желания, агрессивно сработали под воротами. Готовимся к следующей игре. С Веем всё нормально, готовится к следующей игре.



Почему только со второго периода начинаем реализовывать преимущество в классе? «Витязь» хорошо играет, у соперника организованная команда. Не так просто против них играть. Мы работаем в течение всего матча, соперник начинает уставать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.