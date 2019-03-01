В Тавареса бросили свитер «Айлендерс» после окончания разминки

Перед очередным матчем регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» болельщики хозяев бросили свитер клуба в форварда гостей Джона Тавареса. Он всю карьеру выступал за «островитян», но летом покинул клуб и решил присоединиться к «Торонто».

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Ранее болельщики «Айлендерс» записали обращение к Таваресу. Они пожелали ему продолжать «считать деньги» в «Торонто» и выразили надежду, что сумеют выиграть Кубок Стэнли и без помощи Тавареса. Также болельщики поблагодарили форварда за уход и подчеркнули, что их команда сейчас находится выше «Торонто» в турнирной таблице.

В текущем сезоне на счету Тавареса 68 очков в 63 играх – 36 голов и 32 результативные передачи.

Фанаты «Айлендерс» — Таваресу: считай деньги в «Торонто», а мы возьмём кубок