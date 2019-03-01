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Гол и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»

Гол и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» — 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Бьёркстранд, Артемий Панарин, Скотт Харрингтон и Сет Джонс. У «лётчиков» дубль оформил Трэвис Санхайм, ещё один гол на счету Якуба Ворачека.

Также на счету Панарина результативная передача, показатель полезности «+2», 6 бросков в створ за 21.15 на льду (2.55 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31.

На счету Ивана Проворова передача, «-1», бросок, 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 27.59 (2.32 – в меньшинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 3
1:2, 1:0, 1:1, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Ворачек (Жиру, Гостисбер) – 03:30 (5x4), 1:1 – Бьёркстранд (Дженнер, Андерсон) – 10:45 (5x4), 1:2 – Санхайм (Конечны, Патрик) – 18:00 (5x5), 2:2 – Панарин (Веренски, Дюбуа) – 27:31 (5x5), 3:2 – Харрингтон (Дзингел, Дюшейн) – 44:15 (5x5), 3:3 – Санхайм (Ворачек, Проворов) – 53:12 (5x5), 4:3 – Джонс (Панарин) – 64:27 (3x3)
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