Гол и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» — 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Бьёркстранд, Артемий Панарин, Скотт Харрингтон и Сет Джонс. У «лётчиков» дубль оформил Трэвис Санхайм, ещё один гол на счету Якуба Ворачека.

Также на счету Панарина результативная передача, показатель полезности «+2», 6 бросков в створ за 21.15 на льду (2.55 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31.

На счету Ивана Проворова передача, «-1», бросок, 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 27.59 (2.32 – в меньшинстве).