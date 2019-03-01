Покер Ричардсона принёс «Аризоне» победу над «Ванкувером», у Голдобина – «-2»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» дома одержал уверенную победу над «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Брэд Ричардсон, оформивший покер. На его счету показатель полезности «+4», 2 минуты штрафа, 6 бросков в створ и блок-шот за 16.07 на льду. Также у «Аризоны» отличился Алекс Гальченюк. У «Ванкувера» голы на счету Таннера Пирсона и Антуана Русселя.

На счету Ильи Любушкина 2 минуты штрафа, бросок, силовой приём и блок-шот за 11.14. У Николая Голдобина «-2» и 2 броска за 16.06.

«Аризона» одержала пятую победу кряду. В турнирной таблице Западной конференции «койотов» от зоны плей-офф отделяет лишь одно очко. У «Ванкувера» пять поражений в шести матчах. Канадская команда – 12-я с 63 баллами в активе.