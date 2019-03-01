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Покер Ричардсона принёс «Аризоне» победу над «Ванкувером», у Голдобина – «-2»

Покер Ричардсона принёс «Аризоне» победу над «Ванкувером», у Голдобина – «-2»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» дома одержал уверенную победу над «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Брэд Ричардсон, оформивший покер. На его счету показатель полезности «+4», 2 минуты штрафа, 6 бросков в створ и блок-шот за 16.07 на льду. Также у «Аризоны» отличился Алекс Гальченюк. У «Ванкувера» голы на счету Таннера Пирсона и Антуана Русселя.

На счету Ильи Любушкина 2 минуты штрафа, бросок, силовой приём и блок-шот за 11.14. У Николая Голдобина «-2» и 2 броска за 16.06.

«Аризона» одержала пятую победу кряду. В турнирной таблице Западной конференции «койотов» от зоны плей-офф отделяет лишь одно очко. У «Ванкувера» пять поражений в шести матчах. Канадская команда – 12-я с 63 баллами в активе.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2019, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
5 : 2
2:1, 2:0, 1:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Ричардсон (Круз, Экман-Ларссон) – 11:58 (5x5), 1:1 – Пирсон (Спунер) – 14:01 (5x5), 2:1 – Ричардсон (Паник, Хиностроза) – 14:45 (5x5), 3:1 – Ричардсон (Паник, Хиностроза) – 31:49 (5x5), 4:1 – Гальченюк (Келлер, Экман-Ларссон) – 37:24 (5x3), 4:2 – Руссель (Бьега, Хаттон) – 46:29 (5x5), 5:2 – Ричардсон (Хиностроза, Паник) – 48:03 (5x5)
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