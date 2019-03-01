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Четыре очка Юбердо не помогли «Флориде» победить «Вегас»

Четыре очка Юбердо не помогли «Флориде» победить «Вегас»
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 6:5 Б в пользу команды Жерара Галлана.

На четвёртой минуте первого периода счёт открыл форвард «Вегаса» Пол Штястны. Ещё до перерыва игроки «Флориды» трижды огорчили Малкольма Суббэна — дубль оформил Майк Хоффман, ещё одну шайбу забросил Аарон Экблад. Во втором периоде уже «Вегас» забросил три шайбы подряд — по разу успех праздновали Райлли Смит, Джон Меррилл и Колин Миллер. Александру Баркову удалось восстановить равновесие на последней минуте второй трети матча. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Джонатана Юбердо ответил Смит. В серии буллитов решающую попытку реализовал Ши Теодор.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2019, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
6 : 5
1:3, 3:1, 1:1, 0:0, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Штястны – 03:09 (5x5), 1:1 – Хоффман (Яндл, Юбердо) – 14:33 (5x4), 1:2 – Хоффман (Яндл, Юбердо) – 18:31 (5x4), 1:3 – Экблад (Барков, Юбердо) – 18:59 (5x5), 2:3 – Смит (Маршессо, Меррилл) – 27:40 (5x5), 3:3 – Меррилл (Теодор, Маршессо) – 34:22 (5x5), 4:3 – Миллер (Шмидт, Штястны) – 36:09 (4x4), 4:4 – Барков (Макгинн, Трочек) – 39:06 (5x5), 4:5 – Юбердо (Мэтисон, Хант) – 43:18 (5x5), 5:5 – Смит (Теодор) – 55:42 (6x5), 6:5 – Теодор – 65:00 ( ПБ)

Российский форвард «Пантерз» Евгений Дадонов не набрал очков. Самым результативным игроком матча стал Юбердо, набравший 4 (1+3) очка.

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