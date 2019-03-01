Четыре очка Юбердо не помогли «Флориде» победить «Вегас»

«Флорида Пантерз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 6:5 Б в пользу команды Жерара Галлана.

На четвёртой минуте первого периода счёт открыл форвард «Вегаса» Пол Штястны. Ещё до перерыва игроки «Флориды» трижды огорчили Малкольма Суббэна — дубль оформил Майк Хоффман, ещё одну шайбу забросил Аарон Экблад. Во втором периоде уже «Вегас» забросил три шайбы подряд — по разу успех праздновали Райлли Смит, Джон Меррилл и Колин Миллер. Александру Баркову удалось восстановить равновесие на последней минуте второй трети матча. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Джонатана Юбердо ответил Смит. В серии буллитов решающую попытку реализовал Ши Теодор.

Российский форвард «Пантерз» Евгений Дадонов не набрал очков. Самым результативным игроком матча стал Юбердо, набравший 4 (1+3) очка.