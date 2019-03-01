Возвращение Тавареса в Нью-Йорк — в обзоре разгромного поражения «Торонто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:1.



В составе победителей дубль оформил Кейси Сизикас, по голу на счету Антони Бовиллье, Андерса Ли, Валттери Фильппулы и Брока Нельсона. У «Торонто» отличился Зак Хайман, ещё одна его шайба не была засчитана.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «-1» и силовой приём за 18.13 на льду (1.09 – в меньшинстве). Игорь Ожиганов участия в матче не принимал.

Главным событием матча стало возвращение в Нью-Йорк бывшей звезды «Айлендерс» Джона Тавареса. Канадский форвард впервые сыграл в матче с «островитянами» в Нью-Йорке.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

«Айлендерс» одержали вторую победу в трёх матчах и закрепились на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко. «Торонто» (82) – третий. Канадский клуб уступил впервые за четыре встречи.