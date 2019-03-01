Фридман: «Монреаль» отклонил обмен прав на защитника ЦСКА Романова

Известный обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман поделился информацией о несостоявшемся обмене с участием «Монреаль Канадиенс».



«Слышал, что «Монреаль» в дедлайн был заинтересован в приобретении Эрика Стаала, но у того есть защита от обмена, и он не был заинтересован в переезде из «Миннесоты», о чём сам сказал. Генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен находился в России до дедлайна. Одна из информаций, поступивших оттуда: «Канадиенс» отклонил какое-то торговое предложение с участием Александра Романова. Он был выбран 38-м на драфте 2018 года и выглядит перспективным хоккеистом», — отметил Фридман.



19-летний Романов набрал 4 (1+3) очка в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, выступая за ЦСКА. В двух матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2019 на его счету нет очков при показателе полезности «+2». Контракт Романова с ЦСКА рассчитан до 30 апреля 2020 год.

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