Таварес: перед тем как понять человека, нужно пройти милю в его сапогах

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6) прокомментировал первую в карьере игру на Лонг-Айленде в форме другого клуба.

Таварес в течение всего матча подвергался обструкции трибун. На первую игру бывшей звезды «островитян» в Нью-Йорке в форме другого клуба болельщики «Айлендерс» принесли клубные майки, на которых на месте фамилии Тавареса была надпись «предатель».

«Очевидно, у людей есть своё мнение относительно меня, но я не могу это контролировать. Я просто пытался показать свою признательность за ту поддержку, которую ощущал на протяжении девяти лет в «Айлендерс».

Есть такая поговорка, что, перед тем как понять человека, нужно пройти милю в его сапогах. Так вот, в моей обуви никто из них не ходил и не знает, как я принимал решение. Я пытался быть открытым и честным. Я просто принял решение и двинулся вперёд. Я ожидал враждебности, болельщики «Айлендерс» всегда были безжалостны к сопернику. Но мне приятно, что клуб выразил мне признательность за мою игру здесь на протяжении девяти лет», — сказал Таварес после матча.