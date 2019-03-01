Бэбкок — об обструкции болельщиками «Айлендерс» Тавареса: ругают тех, кто важен

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о поведении болельщиков «Нью-Йорк Айлендерс», весь матч освистывавших бывшего капитана команды Джона Тавареса, проводившего первую в карьере игру на Лонг-Айленде в форме другого клуба.

«Вы знаете, нужно быть особенным игроком и человеком, чтобы была такая встреча. Так ругают только тех, кто был по-настоящему важен. Что касается большинства из нас, то они даже не знают, кто мы такие. Поэтому это честь», – цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Таварес в течение всего матча подвергался обструкции трибун. На первую игру бывшей звезды «островитян» в Нью-Йорке в форме другого клуба болельщики «Айлендерс» принесли клубные майки, на которых на месте фамилии Тавареса была надпись «предатель». Игра завершилась победой «островитян» (6:1).