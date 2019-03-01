Плющев: Воробьёва устроило предложение о совмещении, теперь за это надо отвечать

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о двух поражениях СКА в серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (0-2).

«Конечно, я удивлён тем результатом, который есть на сегодняшний день. Ничего не предвещало случившегося. По всей видимости, свою роль играет психологический момент. СКА гладко и уверенно провёл регулярный чемпионат, а в плей-офф запахло сенсацией. Болельщики «армейцев» рассчитывали, что их любимая команда исправит оплошность после неудачной первой встречи. Но всё оказалось не так просто. Зато радуются поклонники красно-белых.

Совмещение должностей главного тренера клуба и сборной – достаточно серьёзное испытание для любого специалиста. В современных условиях справляться с такой нагрузкой крайне тяжело. Но Илья Воробьёв принял решение. Значит, предложение, которое было сделано, полностью его устроило. Теперь, как и любому тренеру, надо за это отвечать. Думать над тем, как выкарабкаться из ситуации. Искать пути решения проблемы.

У Питера команда с характером. Они выбирались и не из таких передряг. Вспомните противостояние с ЦСКА, когда хоккеисты Вячеслава Быкова отыгрались с 0-3 в серии и выиграли её. Я тогда был главным арбитром КХЛ, прекрасно помню это сражение. В плей-офф команды играют до четырёх побед, всё ещё впереди. Но если в начале серии всё было очевидно, то сейчас стало непредсказуемо», — сказал Плющев «Чемпионату».