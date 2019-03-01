Гуськов: отдельно взятым игрокам СКА не хватило дисциплины и концентрации

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о двух поражениях СКА в серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (0-2).

«Первая игра для «Спартака» сложилась в лучшую сторону, ему помогла реализация моментов. Конечно, «Спартак» играет очень самоотверженно, за счёт не техники, а самоотверженности и огромного желания победить сильного соперника. По последней игре было видно, что СКА вышел заряженным и мобилизованным. Это показал второй период, когда «армейцы» сломили соперника. Именно тогда они могли забрасывать больше, чем две шайбы.

В таком случае проблем у них не возникло бы. Но они забили две, а «Спартаку» было нечего терять. Ничего сверхъестественного он не сделал, московский клуб просто использовал свои моменты, которых у него было намного меньше, чем у СКА. Хозяева почувствовали, что сегодня разберутся с соперником, и в третьем периоде дали слабину сами себе. «Спартак», повторюсь, использовал моменты. За пять секунд до конца отдельно взятым игрокам СКА не хватило дисциплины и концентрации», — сказал Гуськов «Чемпионату».