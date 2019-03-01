Смирнов: учитывая финансирование, 21-е место «Адмирала» — достойный результат

Спортивный директор «Адмирала» Эдуард Смирнов подвёл итоги выступления владивостокской команды в регулярном чемпионате КХЛ. Команда Сергея Светлова заняла 12-е место в Восточной конференции.



«Смена топ-менеджмента клуба в конце октября 2018 года сразу повлекла за собой комплекс больших и малых изменений вокруг команды. В конечном итоге атмосфера и в команде, и в раздевалке — оздоровилась. Дело здесь не только в ресурсах и финансировании. Правильное и честное отношение к команде и тренерскому штабу привело к честным результатам.



По итогам чемпионата из 25 клубов мы заняли 21-е место. Это достойный результат, учитывая разницу в финансировании команд. Ближайшие соседи по таблице потратили на состав в три-четыре раза больше, чем мы, а смогли в лучшем случае — повторить результат «Адмирала» за гораздо большие деньги. Почти все игроки, которых мы относим к костяку команды, хотят остаться в «Адмирале». Ребятам очень интересно решать задачу попадания в число лучших команд лиги. И мы им в этом поможем», — цитирует Смирнова официальный сайт приморского клуба.

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