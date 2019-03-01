Генменеджер «Ак Барса»: мы надеялись на Гарипова, Эмиль нас подвёл

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов объяснил, почему казанский клуб не стал укреплять вратарскую линию в дедлайн.

«Ситуация такая: если бы мы до дедлайна знали, что у Гарипова такая тяжёлая травма и он не успеет восстановиться, если бы Эмиль нам об этом сказал, мы бы наверняка укрепили вратарскую позицию. Но голкипер нам говорил, что он то здоров, то нездоров, а ему не могли поставить окончательный диагноз. У нас было три вратаря. И что мы могли сделать? А потом уже стало ясно, что Гарипов не сможет играть.

Мы на него надеялись. Он же говорил, что будет играть, что готов. Потом проходило время — и снова появлялись проблемы со здоровьем. Дальше опять вроде бы шло восстановление. Хотя мы ему говорили: «Давай, иди полноценно лечиться». Но Эмиль отвечал: «Нет, я буду на уколах играть, помогу команде». До последнего надеялся восстановиться. Не хочу сейчас искать виноватых — мы внутри клуба еще разберёмся, как это получилось. Но факт в том, что Гарипов подвёл команду», — приводят слова Якубова «Известия».