Тротц — об арене «Айлендерс»: «Колизеум» — это особое, интимное место

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о поведении болельщиков «команды, весь матч освистывавших бывшего капитана «островитян» Джона Тавареса, проводившего первую в карьере игру на Лонг-Айленде в форме другого клуба.

«Понимаете, «Колизеум» — это особое, интимное место. Тут трибуны очень близко. Их можно ощущать и чувствовать, как они дышат тебе в шею», — сказал после Тротц.

Таварес в течение всего матча подвергался обструкции трибун. На первую игру бывшей звезды «островитян» в Нью-Йорке в форме другого клуба болельщики «Айлендерс» принесли клубные майки, на которых на месте фамилии Тавареса была надпись «предатель». Игра завершилась крупной победой «островитян» (6:1).