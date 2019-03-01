Светлов: в «Адмирале» меня всё устраивает, осталось только подписать договор

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов заявил, что собирается продлить контракт с приморским клубом.

«Меня здесь всё устраивает. Осталось только подписать договор, который мы тщательно обсуждаем с руководством. На данный момент предложение остаться есть, переговоры ведутся.

В этом сезоне у нас подобралась неплохая команда. Самоотдача и трудолюбие помогли встать на рельсы. За весь сезон матчей, которые я могу назвать действительно плохими, провальными были всего один-два. Остальные провели на вполне достойном уровне. Сильным соперникам не уступали ни в чём, если и проигрывали, то с разницей в одну-две шайбы. Мальчиками для биться не стали, победы над нами лёгкими не были ни для кого, это отмечали многие специалисты.

Так что в целом оценю сезон как удачный, в особенности его вторую половину. В октябре новый губернатор Приморского края Олег Кожемяко как нельзя своевременно обратил внимание на клуб. По его просьбе президентом «Адмирала» стал Заирбек Юсупов. С приходом нового руководства обстановка в раздевалке «оздоровилась», были найдены дополнительные ресурсы. После 22 октября тренерский штаб получил полную свободу действий, на нашу работу с командой больше никто не пытался повлиять. Кроме того мы начали летать чартерами, а значит, стало больше восстановительных мероприятий, мы не теряли времени в аэропортах, а тратили его на подготовку к конкретному сопернику», — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ.