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Роман Гофман и ещё три главных арбитра из КХЛ будут работать на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Роман Гофман и ещё три главных арбитра из КХЛ будут работать на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стали известны имена арбитров, отобранных для работы на чемпионате мира по хоккею 2019 года. В их число вошли четыре арбитра Континентальной хоккейной лиги — Роман Гофман, Евгений Ромасько, Мартин Франё и Максим Сидоренко. Также на чемпионате мира в Словакии лигу представят три лайнсмена — Дмитрий Голяк, Глеб Лазарев и Дмитрий Шишло.

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии. На мировом первенстве российская команда попала в группу В, матчи которой будут сыграны в Братиславе. Помимо шведов и швейцарцев соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

В группе А, матчи которой пройдут в Кошице, сыграют команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.

Гофман: о работе в НХЛ не задумываюсь, для меня очень престижно работать в КХЛ
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