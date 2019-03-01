Роман Гофман и ещё три главных арбитра из КХЛ будут работать на ЧМ-2019

Стали известны имена арбитров, отобранных для работы на чемпионате мира по хоккею 2019 года. В их число вошли четыре арбитра Континентальной хоккейной лиги — Роман Гофман, Евгений Ромасько, Мартин Франё и Максим Сидоренко. Также на чемпионате мира в Словакии лигу представят три лайнсмена — Дмитрий Голяк, Глеб Лазарев и Дмитрий Шишло.

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии. На мировом первенстве российская команда попала в группу В, матчи которой будут сыграны в Братиславе. Помимо шведов и швейцарцев соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.



В группе А, матчи которой пройдут в Кошице, сыграют команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.