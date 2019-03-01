Сидоренко — о легионерах «Динамо» Мн: пока скажу одно – нестабильно

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился мнением о причинах неудачного выступления в сезоне КХЛ.

«Число травм? Связано с подготовкой к сезону. Пошла нагрузка. В моей карьере столько травмированных не было – 15 человек. Когда я пришёл в команду, одна из задач – познакомиться с ребятами, и с прицелом на сборную начали готовиться. Возьмём того же Евенко. Много говорили о его ненужных удалениях, а теперь он постоянно играет в основе.

Я представлял, что хотел увидеть, Буйницкого, например, стали ставить в первую тройку. Думал делать звено для сборной, нам это удавалось, но травмы помешали. Мы смотрим на будущее, доверяем молодым игрокам. Легионеры? Завтра после игры скажу. Пока скажу одно – нестабильно», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.