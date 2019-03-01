Все билеты на третий матч серии плей-офф КХЛ «Спартак» — СКА проданы

Все билеты на третий матч серии плей-офф КХЛ «Спартак» — СКА проданы, информирует официальная группа московского клуба в «ВКонтакте». Матч состоится 2 марта на «ЦСКА Арене» в «Парке Легенд», начало встречи — в 17:00 мск.

«Все билеты на третий матч серии плей-офф проданы. Обращаем ваше внимание, что в настоящее время в интернете появились различные сайты с предложением покупки билетов на игры плей-офф. Будьте, пожалуйста, внимательны и не дайте мошенникам возможность обмануть вас. Билеты на подобных сайтах могут внешне ничем не отличаться от легитимных, но проход на арену по ним будет невозможен», — сказано в официальном заявлении красно-белых.

Билеты на четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ можно приобрести в билетном разделе «Чемпионата». Игра состоится 4 марта на «ЦСКА Арене» в «Парке Легенд», начало встречи — в 19:30 мск.

После двух матчей в Санкт-Петербурге команда Алексея Жамнова ведёт в серии — 2-0.