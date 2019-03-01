Главный арбитр КХЛ: приятно получить признание судейского корпуса ИИХФ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал решение судейского корпуса Международной федерации хоккея выбрать семерых судей КХЛ для работы на чемпионате мира 2019 года.

«Приятно получить признание судейского корпуса ИИХФ. Мы продолжаем занимать лидирующие позиции, надеемся, что им доверят работать на решающих матчах. Евгений Ромасько и Максим Сидоренко отлично отработали на молодёжном чемпионате мира, что подтверждается их приглашением уже на взрослый турнир.

Стоит отметить, что Юрий Оскирко едет в Астану, а этот турнир соизмерим с главным чемпионатом мира, а баталии порой бывают еще более жаркими, так как все команды борются за выход в элитную группу. Будет один дебютант Дмитрий Шишло, который сегодня проведёт свой 200-й матч в КХЛ. Уровень этих арбитров соизмерим с 10-15 другими, работающими в нашей лиге. Надеемся, что работа сейчас на матчах плей-офф добавит им сил и уверенности», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.