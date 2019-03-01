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Лукашенко — «Динамо» Мн: сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон

Фото: РИА Новости
Лукашенко — «Динамо» Мн: сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон
Хоккей / КХЛ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о ситуации в белорусском хоккее.

«Пусть Шуневич послушает, хоть он и министр МВД. Бардака в хоккее хватает. По знакомству взять в команду дружка, сынка, ещё кого-то. Этого не должно быть. Поэтому отправил в «Динамо» Баскова. Сказал: «Подбирай команду и не дай бог провалишься в следующий раз». Вчера грубо сказал: «Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон». Они до сих пор переживают. Их пригласили перекусить, так они и есть перестали. Это не шуточное дело.

Я как мало-мальски хоккеист хочу сказать, что две игры серии между «Динамо» и Экстралигой интересными были. Не знаю, согласны ли вы со мной. Правильно ли выбрано время? Время не я определил. Думаю, ребята не будут в обиде. Потому что у многих появился шанс. А что касается окончания сезона и тому подобное. А как за сборную они думают играть?

Там же, в «Динамо», лучшие белорусы. Они плохую игру показали. Я болею и за тех, и за тех. Басков говорит, что травмированных много. Ответил ему: «Так иди и сам играй». И у Экстралиги больные есть. Всё перекрывает то, что ребята из Экстралиги себя показали. Показали, как надо играть в современный хоккей. Показали, что без физической подготовки нечего брать клюшку и выходить на лёд. Элементарно, вроде. Но некоторые не понимают. Это ещё один повод для серьёзных разборок.

У нас в 2021 году чемпионат мира. Мы не можем из второй лиги выступать на чемпионате мира. Мы, конечно, окажемся там как хозяева. Но нужно самим вернуться в элиту. Мы должны создать команду, которая вытащит сборную наверх. Нечего их жалеть, нужно работать. Сделают, будем чествовать их на каждом углу. Не сделают, никто с ними разговаривать не будет», – цитирует Лукашенко by.tribuna.com.

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