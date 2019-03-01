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Сборная России обыграла словаков в овертайме в первой игре на Универсиаде-2019

Сборная России обыграла словаков в овертайме в первой игре на Универсиаде-2019
Хоккей / Прочие

Сборная России по хоккею удачно стартовала на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. В первом матче на турнире подопечные Владислава Хромых добыли волевую победу в игре со сборной Словакии – 2:1 (ОТ).

Пропустив от Владимира Выбирала на девятой минуте матча, россияне смогли отыграться лишь за пять минут до окончания встречи – отличился Игорь Руденков. Уже в овертайме победу хозяевам соревнований принесла шайба Алексея Морозова.

Напомним, соперниками России по группе А помимо команды Словакии являются сборные Японии, Чехии, США и Венгрии. В группе В выступают команды Казахстана, Канады, Латвии, Швеции, Великобритании и Швейцарии.

В других матчах группы А сборная Венгрии обыграла команду Японии со счётом 3:2, а сборная Чехии оказалась сильнее США – 4:1.

Расписание хоккейных матчей на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске
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