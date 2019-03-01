Кошечкин пропустил от «Салавата» 3 гола с 3 бросков за 65 секунд и был заменён

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин крайне неудачно начал третий матч плей-офф КХЛ против «Салавата». Уже на старте встречи он пропустил три шайбы, которые уложились в 65 секунд игрового времени. 35-летний вратарь не сумел отразить ни одного из трёх не самых тяжёлых бросков и был заменён уже на пятой минуте встречи.



Напомним, счёт в противостоянии ничейный – 1-1. Первый матч в овертайме выиграл «Металлург» (2:1), тогда как в ответном матче на своей площадке он был разгромлен со счётом 1:4.



За текстовой трансляцией третьего поединка 1/8 плей-офф КХЛ «Салават» – «Металлург» Мг можно следить на «Чемпионате».