Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» выступил с заявлением по поводу интервью Якубова о Гарипове

«Ак Барс» выступил с заявлением по поводу интервью Якубова о Гарипове
Хоккей / КХЛ

ХК «Ак Барс» выступил с официальным заявлением на своём сайте по поводу интервью генерального директора клуба Рафика Якубова газете «Известия». Центральной фигурой интервью оказался вратарь команды Эмиль Гарипов.

Как следует из заявления, между Рафиком Якубовым и корреспондентом издания произошло недопонимание, которое в дальнейшем привело к неумышленной неточности в цитировании со стороны издания.

Отвечая на вопрос корреспондента: «Излишний героизм его (Гарипова. – Прим. официального сайта «Ак Барс») подвёл, получается?», генеральный менеджер произнёс фразу: «Получается, что команду подвёл немного, я так думаю».

Как следует из аудиозаписи, предоставленной корреспондентом, опубликованная фраза «Факт в том, что Гарипов подвел команду», приписываемая Рафику Якубову, в подобной формулировке не звучала. По смысловой связи ответ «Получается, что подвёл» относится к вопросу «Излишний героизм подвёл?».

Резюмируя заявление, клуб отметил, что информация о внутренних конфликтах в команде во время плей-офф не соответствует действительности.

Генменеджер «Ак Барса»: мы надеялись на Гарипова, Эмиль нас подвёл
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент