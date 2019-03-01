«Ак Барс» выступил с заявлением по поводу интервью Якубова о Гарипове

ХК «Ак Барс» выступил с официальным заявлением на своём сайте по поводу интервью генерального директора клуба Рафика Якубова газете «Известия». Центральной фигурой интервью оказался вратарь команды Эмиль Гарипов.



Как следует из заявления, между Рафиком Якубовым и корреспондентом издания произошло недопонимание, которое в дальнейшем привело к неумышленной неточности в цитировании со стороны издания.



Отвечая на вопрос корреспондента: «Излишний героизм его (Гарипова. – Прим. официального сайта «Ак Барс») подвёл, получается?», генеральный менеджер произнёс фразу: «Получается, что команду подвёл немного, я так думаю».



Как следует из аудиозаписи, предоставленной корреспондентом, опубликованная фраза «Факт в том, что Гарипов подвел команду», приписываемая Рафику Якубову, в подобной формулировке не звучала. По смысловой связи ответ «Получается, что подвёл» относится к вопросу «Излишний героизм подвёл?».



Резюмируя заявление, клуб отметил, что информация о внутренних конфликтах в команде во время плей-офф не соответствует действительности.

Генменеджер «Ак Барса»: мы надеялись на Гарипова, Эмиль нас подвёл