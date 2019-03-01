«Салават» громит «Металлург» М после первого периода со счётом 5:0

Уфимский «Салават» весьма удачно стартовал в третьем матче серии 1/8 плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом».



Уже по истечении четырёх минут игрового времени «Салават» вёл со счётом 3:0. 35-летний голкипер гостей Василий Кошечкин не сумел отразить ни одного броска соперников, после чего был заменён.



Вышедший вместо него Артём Загидулин за оставшееся время первого периода пропустил ещё две шайбы, сумев отразить лишь три броска из пяти.



Напомним, счёт в серии ничейный – 1-1. Первый матч в овертайме выиграл «Металлург» (2:1), а в ответном матче на своей площадке он был разгромлен со счётом 1:4.



За текстовой трансляцией третьего поединка 1/8 плей-офф КХЛ «Салават» – «Металлург» Мг можно следить на «Чемпионате».

Кошечкин пропустил от «Салавата» 3 гола с 3 бросков за 65 секунд и был заменён