«Оттава» объявила об увольнении главного тренера Ги Буше

«Оттава» на своём официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Ги Буше. Исполняющим обязанности наставника «сенаторов» назначен Марк Кроуфорд.



Канадская команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В 64 матчах регулярного чемпионата «сенаторы» набрали всего 49 очков.

«Я хотел бы поблагодарить Ги за три года, проведённые здесь. Он отличный человек, сумевший себя отлично зарекомендовать, но теперь мы нуждаемся в другом специалисте, который будет руководить командой в период перестройки. Что касается Кроуфорда, то у него богатый опыт в НХЛ», — приводит слова генерального менеджера Пьера Дориона пресс-служба «сенаторов».

47-летний Буше тренировал «Оттаву» с сезона-2016/17. В 2017 году команда добралась до финала Восточной конференции, где уступила «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3-4.