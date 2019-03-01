Женская сборная России забросила 10 шайб Швейцарии на Универсиаде-2019

Женская студенческая сборная России одержала победу в первом матче на Всемирной зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярке. Россиянки не оставили шансов команде Швейцарии, разгромив соперниц со счётом 10:0.



В составе победительниц тремя заброшенными бросками отметилась Нина Пирогова, дубль на счету Ландыш Фаляховой. По одной шайбе забросили Елена Проворова, Фануза Кадирова, Екатерина Николаева, Оксана Братищева и Виктория Кулишова.



В группе с Россией и Швейцарией также выступают команды Канады, Японии, США и Китая. Канадки в стартовом матче разгромили китаянок со счётом 10:0, а американские хоккеистки проиграли японкам (1:2). Четыре команды, которые наберут наибольшее количество очков по итогам групповой стадии, продолжат борьбу за медали.