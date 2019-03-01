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«Салават Юлаев» — «Металлург»: Коледов закончил матч из-за повреждения руки

«Салават Юлаев» — «Металлург»: Коледов закончил матч из-за повреждения руки
Хоккей / КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов не сумел доиграть третий матч серии четвертьфинала Восточной конференции с «Металлургом» (1-1). Хоккеист выложил в «Инстаграме» фотографию с перебинтованной рукой.

«Давайте там, дожимайте «Магнитку», — подписал снимок игрок.

После двух периодов подопечные Николая Цулыгина обыгрывают соперника со счётом 5:0.

Фото: «Инстаграм» Павла Коледова

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Сергеев, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.

«Металлург»:

Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Бирюков — Ольшанский, Платонов — Шор — Тимкин;
Зайцев — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;
Васильев, Пакаринен — Неколенко — Варфоломеев; Дорофеев.

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