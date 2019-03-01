«Салават Юлаев» — «Металлург»: Коледов закончил матч из-за повреждения руки

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов не сумел доиграть третий матч серии четвертьфинала Восточной конференции с «Металлургом» (1-1). Хоккеист выложил в «Инстаграме» фотографию с перебинтованной рукой.
«Давайте там, дожимайте «Магнитку», — подписал снимок игрок.
После двух периодов подопечные Николая Цулыгина обыгрывают соперника со счётом 5:0.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Сергеев, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Бирюков — Ольшанский, Платонов — Шор — Тимкин;
Зайцев — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;
Васильев, Пакаринен — Неколенко — Варфоломеев; Дорофеев.