«Салават Юлаев» — «Металлург»: Коледов закончил матч из-за повреждения руки

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов не сумел доиграть третий матч серии четвертьфинала Восточной конференции с «Металлургом» (1-1). Хоккеист выложил в «Инстаграме» фотографию с перебинтованной рукой.



«Давайте там, дожимайте «Магнитку», — подписал снимок игрок.

После двух периодов подопечные Николая Цулыгина обыгрывают соперника со счётом 5:0.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Сергеев, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;

Бирюков — Ольшанский, Платонов — Шор — Тимкин;

Зайцев — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;

Васильев, Пакаринен — Неколенко — Варфоломеев; Дорофеев.