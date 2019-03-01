«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Металлург», счёт в серии — 2-1

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счётом 5:1 в третьем матче серии четвертьфинала Восточной конференции, который прошёл в Уфе.



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Исход противостояния был решён ещё в первом периоде. Подопечные Николая Цулыгина не стали откладывать дело в долгий ящик и забросили пять шайб в ворота уральской команды. Результативные броски на свой счёт записали Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Александр Кадейкин, Максим Рыбин и Йоонас Кемппайнен. Подопечным Йозефа Яндача удалось отыграть одну шайбу в концовке третьего периода стараниями Дмитрия Зайцева, но на большее их не хватило.



«Салават Юлаев» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-1. Четвёртая игра пройдёт в Уфе 3 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.