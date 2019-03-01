Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Металлург», счёт в серии — 2-1

«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Металлург», счёт в серии — 2-1
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счётом 5:1 в третьем матче серии четвертьфинала Восточной конференции, который прошёл в Уфе.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Исход противостояния был решён ещё в первом периоде. Подопечные Николая Цулыгина не стали откладывать дело в долгий ящик и забросили пять шайб в ворота уральской команды. Результативные броски на свой счёт записали Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Александр Кадейкин, Максим Рыбин и Йоонас Кемппайнен. Подопечным Йозефа Яндача удалось отыграть одну шайбу в концовке третьего периода стараниями Дмитрия Зайцева, но на большее их не хватило.

«Салават Юлаев» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-1. Четвёртая игра пройдёт в Уфе 3 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
01 марта 2019, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
5 : 1
5:0, 0:0, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Умарк (Бурмистров, Ткачёв) – 02:55 (5x5), 2:0 – Хартикайнен (Умарк) – 03:20 (5x4), 3:0 – Кадейкин (Панин, Жарков) – 04:00 (5x5), 4:0 – Рыбин (Арзамасцев, Ткачёв) – 12:40 (5x5), 5:0 – Кемппайнен (Гареев, Хартикайнен) – 19:50 (5x5), 5:1 – Зайцев (Булирж, Шор) – 57:23 (5x5)
Зарплатные бюджеты клубов Востока. Кто и сколько тратит в КХЛ
Начали считать чужие деньги.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент