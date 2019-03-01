Судьи не заметили нарушение численного состава у «Магнитки» перед голом Зайцева

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счётом 5:1 в третьем матче серии четвертьфинала Восточной конференции, который прошёл в Уфе.

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Единственную шайбу в составе уральской команды забросил Дмитрий Зайцев. Перед голом у «Магнитки» было нарушение численного состава — на льду находилось более пяти хоккеистов в светлой форме, но судейская бригада оставила этот эпизод без внимания.

Исход противостояния был решён ещё в первом периоде. Подопечные Николая Цулыгина не стали откладывать дело в долгий ящик и забросили пять шайб в ворота уральской команды. Результативные броски на свой счёт записали Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Александр Кадейкин, Максим Рыбин и Йоонас Кемппайнен. Подопечным Йозефа Яндача удалось отыграть одну шайбу в концовке третьего периода стараниями Зайцева, но на большее их не хватило.