Цулыгин: у Коледова перелом, по Ларсену ничего неизвестно

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги домашнего матча с «Металлургом» (5:1).



«Для нас очень хорошая игра, довольны, что сегодня выиграли. Порадовали болельщиков, их поздравляю с победой. Серия продолжается, готовимся к следующей игре. Ждать ли Ларсена? По нему пока ничего неизвестно. Коледова в ближайшее время не стоит ждать, у него перелом», – передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Исход противостояния был решён ещё в первом периоде. Подопечные Николая Цулыгина не стали откладывать дело в долгий ящик и забросили пять шайб в ворота уральской команды. Результативные броски на свой счёт записали Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Александр Кадейкин, Максим Рыбин и Йоонас Кемппайнен. Подопечным Йозефа Яндача удалось отыграть одну шайбу в концовке третьего периода стараниями Дмитрия Зайцева, но на большее их не хватило.