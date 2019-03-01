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Яндач: при 0:5 решили, пусть лучше Мозякин будет готов к следующему матчу

Яндач: при 0:5 решили, пусть лучше Мозякин будет готов к следующему матчу
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал повреждение нападающего команды Сергея Мозякина в третьем матче серии с «Салаватом Юлаевым» (1:5).

«Мозякин получил удар, хотел играть дальше. Но мы решили, что при таком результате лучше, если он будет готов к следующей встрече», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Исход противостояния был решён ещё в первом периоде. Подопечные Николая Цулыгина не стали откладывать дело в долгий ящик и забросили пять шайб в ворота уральской команды. Результативные броски на свой счёт записали Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Александр Кадейкин, Максим Рыбин и Йоонас Кемппайнен. Подопечным Йозефа Яндача удалось отыграть одну шайбу в концовке третьего периода стараниями Зайцева, но на большее их не хватило.

«Салават Юлаев» — «Металлург»: Мозякин разбил лицо и не вышел на второй период
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