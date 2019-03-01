Елизаров: никто не говорил хоккеистам «Салавата» сушить игру

Защитник «Салавата Юлаева» Анатолий Елизаров поделился эмоциями после победы в игре с «Металлургом» (5:1). Счёт в серии первого раунда плей-офф — 2-1 в пользу уфимцев.



«Хорошая игра, хорошее начало. Сразу забили быстрые голы, потом играли по счету. Тяжело ли было заменить Коледова? Я всегда готов, в сезоне мы обсуждали этот вопрос, нужно всегда быть готовым, мало ли что случиться, поэтому всегда наготове. Довольны ли тренеры моей игрой? Они подсказывали мне во время игры, просили играть по счету, по возможности продолжать нагнетать.



Почему во втором и третьем периоде не забросили шайбы? Так получилось, никто не говорил сушить игру, сохраняли спокойствие, сыграли просто. Можно ли расслабиться после разгромной победы? Нет, ни в коем случае, каждая игра важна, неважно, с каким счётом ты выиграл. Разбирали ли игру Кошечкина? Тренеры по вратарям подсказали какие-то моменты», — передаёт слова Елизарова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Салават» уничтожил «Магнитку» за период. После 0:5 Мозякин пошёл отдыхать Лидер «сталеваров» присоединился к Кошечкину, который пропустил три гола после трёх бросков.