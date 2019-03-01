Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон назван новичком месяца в НХЛ

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон признан новичком прошедшего месяца в Национальной хоккейной лиге.



В феврале вратарь провёл 11 матчей, одержав 10 побед и записав на свой счёт четыре шат-аута. В среднем за матч он пропускал по 1,44 шайбы и отражал 94,5% бросков.



Биннингтон стал девятым вратарём-новичком в истории НХЛ, одержавшим не менее 10 побед за календарный месяц. В прошлый раз подобное достижение было установлено голкипером «Детройт Ред Уингз» Джимми Хорвардом, одержавшим 12 побед в марте 2010 года.



Джордан был выбран на драфте-2011 в третьем раунде под общим 87-м номером.

В октябре и декабре новичком месяца был признан нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, в ноябре — защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, в январе — голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт.