Кронвалль забил 3 гола в плей-офф, в регулярке у него было 4 шайбы в 54 матчах

Защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль отметился точным броском во втором периоде третьего матча серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи».



36-летний хоккеист забросил третью шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. В регулярном чемпионате шведский защитник провёл 54 игры, забросив всего четыре шайбы и отдав семь результативных передач.

Посмотреть видео гола Кронвалля в ворота «Сочи» можно на официальном сайте КХЛ.



Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли оба матча в Ярославле и повели в серии до четырёх побед со счётом 2-0.

Кронвалль выступает в КХЛ с сезона-2011/12. До перехода в стан «железнодорожников» защищал цвета «Северстали». До игры в Сочи швед провёл 67 матчей в плей-офф, забросив 14 шайб и отдав 22 голевые передачи.