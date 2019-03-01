Кучеров — первая звезда месяца в НХЛ, Тарасенко — третья

Национальная хоккейная лига назвала троих лучших игроков прошедшего месяца.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Первой звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Россиянин забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач в 15 матчах. Кучеров набрал 104 очка в этом сезоне, обновив личный рекорд по результативным баллам в регулярном чемпионате НХЛ.



Второй звездой назван нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, набравший в феврале 23 (11+12) очка в 13 играх.



Замкнул тройку лучших игроков прошедшего месяца российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. В феврале он забросил 10 шайб и отдал 12 голевых передач в 14 матчах регулярного чемпионата.