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«Ак Барс» — «Авангард»: гости забили издевательский гол в меньшинстве

«Ак Барс» — «Авангард»: гости забили издевательский гол в меньшинстве
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов отметился точным броском в меньшинстве в начале третьего периода третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом».

Илья Михеев не сумел переиграть голкипера, однако затем подобрал шайбу и протолкнул её на пятачок, откуда Семёнов поразил цель. Хоккеисты казанского клуба в этом эпизоде выступили в роли статистов.

Посмотреть видео гола Семёнова можно на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Ак Барс»

Подъяпольский (Шарыченков);
Постма — Педан, Секач — Ландер — Азеведу;
Юдин — Абросимов, Зарипов — Основин — Лукоянов;
Марков — Яруллин, Галиев — Ткачёв — Потапов;
Глухов — Попов — Клинкхаммер, Воронков.

«Авангард»

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;
Пивцакин, Стольберг — Деарне — Бек, Яремчук.

Омская команда ведёт в серии со счётом 2-0.

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