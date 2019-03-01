Дубль Алтыбармакяна помог «Сочи» одержать первую победу в серии с «Локомотивом»

«Локомотив» встречался с ХК «Сочи» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции. Игра состоялась на юге России и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.



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«Железнодорожники» открыли сёт на 17-й минуте благодаря точному броску Степана Санникова. «Леопарды» отыгрались во втором игровом отрезке стараниями Шона Коллинза, отличившегося в большинстве, на что гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Стаффана Кронвалля. Команда Сергея Зубова во второй раз в матче сравняла счёт на 54-й минуте — голом отметился Андрей Алтыбармакян. В овертайме успех оказался на стороне хозяев — Алтыбармакян оформил дубль.



«Локомотив» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-1. Четвёртая игра пройдёт в Сочи 3 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.