Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубль Алтыбармакяна помог «Сочи» одержать первую победу в серии с «Локомотивом»

Дубль Алтыбармакяна помог «Сочи» одержать первую победу в серии с «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» встречался с ХК «Сочи» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции. Игра состоялась на юге России и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Железнодорожники» открыли сёт на 17-й минуте благодаря точному броску Степана Санникова. «Леопарды» отыгрались во втором игровом отрезке стараниями Шона Коллинза, отличившегося в большинстве, на что гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Стаффана Кронвалля. Команда Сергея Зубова во второй раз в матче сравняла счёт на 54-й минуте — голом отметился Андрей Алтыбармакян. В овертайме успех оказался на стороне хозяев — Алтыбармакян оформил дубль.

«Локомотив» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-1. Четвёртая игра пройдёт в Сочи 3 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
01 марта 2019, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3 : 2
0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Санников (Алексеев, Кронвалль) – 16:48 (5x5), 1:1 – Коллинз (Шмелёв, Рыков) – 28:22 (5x4), 1:2 – Кронвалль (Локтионов, Козун) – 33:59 (5x5), 2:2 – Алтыбармакян (Рыков) – 53:40 (5x5), 3:2 – Алтыбармакян (Точицкий) – 61:35 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент