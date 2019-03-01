Московское «Динамо» уступило в овертайме «Йокериту», счёт в серии — 2-1

Московское «Динамо» встречалось с «Йокеритом» в третьем матче четвертьфинала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в столице России и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.



Календарь игр Кубка Гагарина — 2019



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. В середине второго игрового отрезка подопечные Владимира Крикунова вышли вперёд благодаря голу Владимира Брюквина. Пекка Йормакка быстро восстановил равновесие, но бело-голубые вернули лидерство стараниями Ивана Игумнова, забросившего шайбу в меньшинстве. Финская команда отыгралась за четыре минуты до сирены об окончании третьего периода — гол на свой счёт записал Сакари Маннинен. Гости вырвали победу в овертайме благодаря Маннинену, оформившему дубль.



Бело-голубые ведут в серии со счётом 2-1. Четвёртая игра серии пройдёт в Москве 3 марта.