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Московское «Динамо» уступило в овертайме «Йокериту», счёт в серии — 2-1

Московское «Динамо» уступило в овертайме «Йокериту», счёт в серии — 2-1
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» встречалось с «Йокеритом» в третьем матче четвертьфинала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в столице России и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. В середине второго игрового отрезка подопечные Владимира Крикунова вышли вперёд благодаря голу Владимира Брюквина. Пекка Йормакка быстро восстановил равновесие, но бело-голубые вернули лидерство стараниями Ивана Игумнова, забросившего шайбу в меньшинстве. Финская команда отыгралась за четыре минуты до сирены об окончании третьего периода — гол на свой счёт записал Сакари Маннинен. Гости вырвали победу в овертайме благодаря Маннинену, оформившему дубль.

Бело-голубые ведут в серии со счётом 2-1. Четвёртая игра серии пройдёт в Москве 3 марта.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
01 марта 2019, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2 : 3
0:0, 2:1, 0:1, 0:1
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Брюквин (Чайковски, Тарасов) – 29:19 (5x5), 1:1 – Йормакка (О'Нилл) – 32:11 (5x5), 2:1 – Игумнов (Макаров) – 35:45 (4x5), 2:2 – Маннинен (Анттила, Лепистё) – 55:51 (5x5), 2:3 – Маннинен (Лепистё, Йенсен) – 64:48 (5x5)
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