Фолиньо: Панарин вкалывает каждый день, потому что мечтает быть лучшим

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился мнением о российском форварде команды Артемии Панарине.



«Трудно представить, чтобы в наше время человеку понадобилось пройти через те испытания, что прошёл Артемий. Теперь понятно, почему Панарин так голоден до успеха. Жизнь сделала его таким, какой он есть. Этот парень вкалывает каждый день, потому что мечтает быть лучшим», — приводит слова Фолиньо официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне на счету Панарина 71 (25+46) результативный балл. Россиянин стал третьим незадрафтованным хоккеистом в истории лиги, набравшим не менее 70 очков в каждом из первых четырёх сезонов в лиге. У Уэйна Гретцки 13 таких сезонов, у Петера Штястны — 10.



Панарин в каждом из четырёх сезонов забивал не менее 25 голов. Его лучший показатель — 31 шайба в сезоне-2016/17.

«Что он там раньше делал, в России?» Панарин — третий после Гретцки и Штястны! Есть свежие булочки.