Хартли: игроки «Ак Барса» пытались травмировать нас, было много дешёвых ударов

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями после победы в третьей игре серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом» (4:1).

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«Очень горжусь своей командой. Мы были вторыми в лиге по дисциплине на протяжении всего сезона и сегодня показали то же самое. Игроки «Авангарда» не вступали в стычки, не реагировали на действия определённых игроков на льду. Считаю, наша дисциплинированность создала разницу в игре — команда забила в большинстве, забила в меньшинстве, очень хорошо играла в формате «5 на 5». Очень-очень горжусь командой, это важная выездная победа. Серия ещё далека до завершения, но мне очень понравилось, как мы сыграли сегодня.



Казанцы пытались нас травмировать, в игре было так много ударов в голову, запоздалых ударов, блокировок. Но «Авангард» не ввязывался в такое, мы приехали играть в хоккей. Понимаю, что такое плей-офф, но нам в последнюю очередь нужно, чтобы кто-то оказался в инвалидной коляске. Все игроки – чьи-то отцы, там молодые игроки, у которых будет хорошая карьера. Я не хочу быть тем, кому придётся объяснять их матерям и жёнам с детьми, что их сын или муж останется до конца жизни в коляске из-за дешёвых ударов соперника. В игре было много дешёвых ударов. Считаю, им здесь не место», — приводит слова Хартли официальный сайт «Ак Барса».