Билялетдинов: Хартли чересчур эмоционален, никаких ударов в голову не было

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после матча с «Авангардом» (1:4) прокомментировал слова главного тренера омичей Боба Хартли, обвинившего соперника в чрезмерно жёсткой игре.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Слова Хартли о чрезмерно жёсткой игре «Ак Барса»? Не думаю, что что-то делается специально. Мне кажется, что Боб чересчур эмоционально рассказывает нам. Никаких ударов в голову и каких-то умышленных действий не было абсолютно. Да, жёсткая игра, это плей-офф, никто не хочет проигрывать, но говорить таким образом я бы не стал», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

«Авангард» повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Четвёртая игра серии состоится в Казани 3 марта.