Марьямяки — о серии с «Динамо»: чем больше серия поражений, тем ближе победа

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча с московским «Динамо» (3:2 ОТ). Финский клуб прервал серию из 13 поражений в играх с бело-голубыми.

«В серии по сути ничего не изменилось, все игры заканчиваются в одну шайбу. Я горжусь своей командой, особенно тем, как отреагировали на два домашние поражения. Мы сумели собраться и победить, что было критически важно в этот момент серии. Тем не менее у нас очень много компонентов, которые нужно улучшить. Будем работать над этим.

13-матчевая серия поражений в играх с «Динамо»? Думаю, что на нас это особо не влияло. Более того мы понимали, что чем длиннее серия поражений, тем ближе победа», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Бело-голубые ведут в серии со счётом 2-1. Четвёртая игра серии пройдёт в Москве 3 марта.