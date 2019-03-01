Педан: «Ак Барс» играет жёстко, это плей-офф, здесь нет плюшевых медведей

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан прокомментировал результат матча с «Авангардом» (1:4). Казанская команда уступает в серии первого раунда плей-офф со счётом 0-3.



«Считаю, что начали матч хорошо, просто не реализуем моменты. У нас много голевых моментов, Бобков хорошо играет, надо просто найти щели и забить. Омичи играют нагло, лезут на ворота, мы им это позволяем. Надо играть жёстко, увозить их с пятака, дать им понять, что это наша территория.



Хартли сказал, что «Ак Барс» играет слишком жёстко? Сколько людей, столько и мнений. Я так не считаю. Мы играем жёстко, это плей-офф, здесь на льду нет плюшевых медведей. Бывают ситуации, где кто-то не успевает, получается на грани фола. А так — силовые приёмы. Я не считаю, что где-то кто-то лезет бить в голову и получать удаления.



Эти три игры уже в прошлом, надо выигрывать следующую. Каждая игра — как последняя. Здесь никто не сдаётся, все верят в то, что мы можем вытащить серию», — приводит слова Педана официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барсу» пора в отпуск. Так слабо в плей-офф Казань никогда не играла Боб Хартли вчистую переигрывает Зинэтулу Билялетдинова.