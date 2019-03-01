Яруллин — о серии с «Авангардом»: для «Ак Барса» ещё ничего не потеряно

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал результат третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Авангардом» (1:4).



«Не скажу, что мы плохо играли, просто эти дурацкие ошибки привели к голам, соперник реализовал моменты. Уже играли лучше, чем в первых двух матчах, будем работать и играть до конца, ещё ничего не потеряно. Нужно выходить как на последний бой, биться, пластаться и выполнять установку тренера.



Не знаю, какой сегодня момент был ключевым, может, это третий пропущенный гол, когда мы играли в большинстве. Вроде на скамейке подбадривали друг друга, играли до конца, старались сравнять, но не получилось.



В принципе, и в Балашихе у нашей команды была хорошая поддержка. Спасибо болельщикам, которые были там, сегодня нас очень хорошо поддерживали. Извиняемся за эти поражения и постараемся реабилитироваться», — приводит слова Яруллина пресс-служба казанского клуба.