Квартальнов — о поражении от «Сочи»: гол в овертайме – это печально

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов проанализировал игру команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф с ХК «Сочи» (2:3 ОТ).

«Третья игра, не совсем много энергии было в ней. Думаю, нам давались первые пару периодов, но третий период… Такая закономерность, что мы проиграли «Сочи» уже много третьих периодов. Нам надо будет подумать. И, конечно, первая смена, концентрация, гол в овертайме – это печально. Счёт 2:1, мы пока ведём. Впереди следующий матч, готовимся дальше.

Сознательно ли в третьем периоде команда стала сушить игру? Нет, не сознательно. Команда «Сочи» играла хорошо в третьем периоде, поэтому немного не справлялись», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Сочи».