Зубов: я бы не сказал, что Алтыбармакян выходит на лидерские позиции в «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал результат третьего матча серии с «Локомотивом» (3:2 ОТ).

«Рады вернуться в серию. Ребята играли с хорошей самоотдачей, особенно в третьем периоде, где мы поднажали и создали несколько моментов, что позволило нам перевести игру в овертайм. Там было хорошее положение, повезло. Понятно, что Алтыбармакян заслуживает особых слов. В нужный момент пару раз выстрелил. Серия продолжается, будем готовиться, делать домашнюю работу и готовиться к следующему матчу.

Алтыбармакян? Я бы не сказал, что он выходит на лидерские позиции. Я отметил его, так как он действительно хорошо сыграл. У нас есть много других ребят, которые могут повести за собой», — приводит слова Зубова пресс-служба «Сочи».