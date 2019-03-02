Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Сент-Луис»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал домашнюю победу над «Сент-Луис Блюз» — 5:2.

Счёт на седьмой минуте встречи открыл форвард гостей Оскар Сундквист, но до первого перерыва «ураганы» не только отыгрались, но и вышли вперёд. Отличились Джастин Уильямс и Джастин Фолк. Во втором периоде Винс Данн восстановил равновесие, но Себастян Ахо вновь вывел «Каролину» вперёд. Победу хозяев в третьем периоде закрепили голы Джордана Стаала и Андрея Свечникова, поразившего пустые ворота.

Также на счету россиянина показатель полезности «-1», бросок в створ и блок-шот за 14.48 на льду. У Владимира Тарасенко бросок, 3 силовых приёма и блок-шот за 17.31 (2.25 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-1» за 13.45.