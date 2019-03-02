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Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Сент-Луис»

Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Сент-Луис»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал домашнюю победу над «Сент-Луис Блюз» — 5:2.

Счёт на седьмой минуте встречи открыл форвард гостей Оскар Сундквист, но до первого перерыва «ураганы» не только отыгрались, но и вышли вперёд. Отличились Джастин Уильямс и Джастин Фолк. Во втором периоде Винс Данн восстановил равновесие, но Себастян Ахо вновь вывел «Каролину» вперёд. Победу хозяев в третьем периоде закрепили голы Джордана Стаала и Андрея Свечникова, поразившего пустые ворота.

Также на счету россиянина показатель полезности «-1», бросок в створ и блок-шот за 14.48 на льду. У Владимира Тарасенко бросок, 3 силовых приёма и блок-шот за 17.31 (2.25 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-1» за 13.45.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2019, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
5 : 2
2:1, 1:1, 2:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Сундквист (Данн, Томас) – 06:59 (5x5), 1:1 – Уильямс (Песке, Нидеррайтер) – 07:40 (5x5), 2:1 – Фолк (Нидеррайтер, Ахо) – 10:44 (5x5), 2:2 – Данн (Марун, Томас) – 22:13 (5x5), 3:2 – Ахо (Терявяйнен) – 33:03 (4x5), 4:2 – Стаал (Терявяйнен, Хэмилтон) – 50:44 (5x5), 5:2 – Свечников (Песке, Фолк) – 58:59 (en)
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