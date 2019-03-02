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Овечкин – седьмой в истории НХЛ по победным голам

Овечкин – седьмой в истории НХЛ по победным голам
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1.

Победная шайба на счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Теперь в карьере у него 106 таких голов. По этому показателю россиянин сравнялся с Патриком Марло из «Торонто Мэйпл Лифс». Лидером является Яромир Ягр (135).

Также в прошедшей игре Александр достиг отметки в 45 голов за регулярный чемпионат. На счету россиянина 10 таких сезонов в лиге. У Уэйна Гретцки и Майка Босси – по девять.

Овечкин в снайперской гонке опережает на пять шайб Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс». Всего в текущем сезоне на счету Александра 75 очков в 64 матчах – 45 голов и 30 результативных передач.

Овечкин – первый игрок в истории НХЛ с 10 сезонами по 45+ шайб
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